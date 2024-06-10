Форум иностранных министров образования, необоснованная плата за проезд по М-12, закрытие аэропорта Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 10 июня.
- В Казани стартовал второй Международный форум министров образования «Формируя будущее». В нем принимают участие более 100 иностранных гостей. Первый день форума начался с церемонии открытия и пленарного заседания, на котором были подписаны соглашения и меморандумы. В составе иностранных делегаций — министры образования и просвещения государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки и Латинской Америки.
- Татарстанцы стали жаловаться на поступление требований заплатить за проезд по новой федеральной трассе М-12, хотя они на нее не выезжали. По словам водителей, разъяснить ситуацию удается далеко не сразу даже после звонка по горячей линии «Единого оператора». В ситуации разбиралось «Реальное время».
- Казанский аэропорт сегодня утром вновь временно прекратил работу. Сообщение об этом поступило в 8.02. Причиной закрытия стало обеспечение безопасности полетов. Временные ограничения сняли через 3 часа. За время действия запрета пять воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы.
- Татарстанец Никита Шлейхер выиграл золотую медаль в чемпионате России по прыжкам с вышки. Соревнования прошли в Казани. Шестикратный призер чемпионата Европы Шлейхер набрал 517,75 балла. Второе место занял призер Олимпийских игр Александр Бондарь, набравший 516 баллов. Третье место досталось Александру Белевцеву с результатом 461,10 балла.
- Управление Роспотребнадзора Татарстана признало два казанских пляжа непригодными для купания. Водоемы не прошли проверку по гигиеническим требованиям. По состоянию на 10 июня согласно санитарно-химическим показателям водоемы «Локомотив» и «Нижнее Заречье» не являются пригодными для купания населения. В администрации районов направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.
- На проведение фестиваля «Вкусная Казань» планируется направить почти 6,3 миллиона рублей. Сумма практически не отличается от затрат прошлого года. Фестиваль пройдет 13—14 июля и призван повысить туристическую привлекательность города и способствовать развитию ресторанной индустрии.
- Хоккейный клуб «Ак Барс» начнет новый сезон с «Зеленого дерби». Также команда объявила, что последующие матчи проведет с «Торпедо» и «Авангардом». Стоит подчеркнуть, что первые три матча сезона «Ак Барс» сыграет на выезде.
- Сегодня начинается этап выдвижения кандидатов в Госсовет Татарстана. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Этап продлится 30 дней. Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев отметил, что ожидает интересную и конкурентную избирательную кампанию.
- Совет Госдумы решил полностью отказаться от бумажной документации и перейти на электронный документооборот. Так, сегодняшнее заседание прошло с использованием только электронных документов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит сэкономить около 3 миллионов рублей бюджетных средств.
- На предстоящие в Казани международные Игры стран БРИКС продали уже более 70% билетов. В связи с проведением мероприятия власти города попросили жителей отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам, связанным с дорожным движением.
- На встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой президент России Владимир Путин заявил, что необходимо привести в надлежащее состояние значительное количество мест содержания под стражей, сообщает пресс-служба администрации президента. По словам Москальковой, в аппарат омбудсмена поступает большое количество обращений, связанных с условиями содержания.
- Председатель республиканской организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин в разговоре с «Реальным временем» поддержал идею введения штрафов для лихачей на дорогах. По его словам, такие меры необходимы, поскольку нарушители создают аварийные ситуации и доставляют проблемы другим автомобилистам.
Ключевые события 838-го дня специальной военной операции на Украине
- Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны. В начале июня военные силы России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.
- Дежурными средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы: Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь реактивных снарядов: HIMARS производства США и «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 611 самолетов, 276 вертолетов, 25 514 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 308 танков и других боевых бронированных машин, 1 331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10 302 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 413 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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