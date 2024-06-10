В Татарстане стартовал этап выдвижения кандидатов в Госсовет республики

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на портале правовой информации было опубликовано постановление о назначении выборов депутатов Госсовета Татарстана. С этого дня начинается этап выдвижения кандидатов, который продлится в течение 30 дней.



Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев отметил, что ожидает интересную и конкурентную избирательную кампанию. В преддверии осеннего голосования комиссия разработала календарный план по подготовке и проведению выборов.

Избирательный процесс состоит из нескольких этапов:

выдвижение кандидатов (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов);

регистрация кандидатов (не ранее 24 июня 2024 года и не позднее 24 июля 2024 года, до 18 часов).

В организации и проведении выборов будут задействованы более 21 тысячи членов участковых комиссий. Будет открыто более 2 700 избирательных участков. Одна из ключевых задач — активное информирование граждан о предстоящих выборах, порядке голосования и кандидатах. Выборы должны пройти в строгом соответствии с законом.

Согласно Конституции Татарстана, выборы депутатов Госсовета проводятся по смешанной системе. Из ста депутатов 50 избираются по одномандатным избирательным округам, 50 — по партийным спискам.

В единый день голосования 8 сентября 2024 года в России пройдут свыше 4,5 тысячи избирательных кампаний всех уровней, включая выборы губернаторов (21 регион), законодательных собраний (13 субъектов), муниципальных советов (83 региона). В общей сложности замещению подлежат 35 тысяч мандатов. Участие в осеннем голосовании примет почти половина от общего количества избирателей страны — порядка 57,5 миллиона человек.

Напомним, завершилось предварительное голосование «Единой России», в рамках которого определены кандидаты от партии в депутаты Госсовета Татарстана седьмого созыва. Всего было выставлено 312 кандидатов.

Рената Валеева