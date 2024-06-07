Военные России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР

Военные силы России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.

— ВС России в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенные пункты Уманское и Парасковиевка в ДНР, — заявили в Министерстве обороны России.

Сообщается, что Парасковиевка примыкает к селу Константиновка, расположенному у дороги, которая соединяет освобожденную армией России Марьинку с Угледаром.