Военные России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР
Военные силы России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.
— ВС России в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенные пункты Уманское и Парасковиевка в ДНР, — заявили в Министерстве обороны России.
Сообщается, что Парасковиевка примыкает к селу Константиновка, расположенному у дороги, которая соединяет освобожденную армией России Марьинку с Угледаром.
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