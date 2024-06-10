Сергей Кравцов: «Цифровые технологии — приоритет, но они не заменят традиционную школу»

Глава Минпросвещения придерживается ограниченного применения цифровых ресурсов, а власти КНР форсируют темпы электронного образования

Фото: Динар Фатыхов

«По качеству общего образования Россия входила в десятку стран на основании результатов международных исследований PISA. Несмотря на санкции, мы нисколько от этого не страдаем, развиваемся, у нас своя национальная система оценки качества образования», — убеждал иностранных гостей министр просвещения Сергей Кравцов. На международном форуме министров образования «Формируя будущее» Россия, Белоруссия, Китай хвалились стопроцентной доступностью образования, государства Африки и Куба просили помощи. Китай сделал ставку на цифровые сервисы, а в Узбекистане наблюдается ураганный интерес к русскому языку — открыты 14—15 филиалов московских вузов. Подробнее о форуме — в материале «Реального времени».

Центры русского языка в Каракасе и Доминикане

Казань второй раз принимает Международный форум министров образования «Формируя будущее», проходящий под эгидой Минпросвещения России, правительства Татарстана и фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история». Формально повестка включает темы, которые можно отнести к разряду «вечных», — это актуальные вызовы международной образовательной среды, системы ценностей, воспитания, оценки качества и доступности образования. Но в свете внешнеполитической обстановки нетрудно догадаться, что речь идет о возможности интеграции и выстраивании тесных связей между системами образования России и дружественных стран СНГ, Центральной Азии.

— Время ставит новые цели, к которым нужно идти, — заявляла замминистра народной власти по образованию Венесуэлы Нэнси Ортуньо, подчеркивая, что образование остается фундаментальным правом каждого человека в обществе. В ближайшее время в Каракасе откроются центры по изучению русского языка, что будет способствовать укреплению связей.

— Время ставит новые цели, к которым нужно идти, — заявляла замминистра народной власти по образованию Венесуэлы Нэнси Ортуньо. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Власти Доминиканы делают ставку на расширение начального образования как способа борьбы с бедностью. При этом они настроены на обучение детей русскому языку с тем, чтобы они могли работать в туристической сфере.

— В Доминикану приезжает много русских туристов, и неплохо бы знать русский, — рассказал заместитель министра образования Доминиканской Республики по мониторингу и контролю качества образования Оскар Радамес Амагос Перес.

Рабочий вопрос закрыт?

— Россия открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере, — такое приветствие от имени Владимира Путина зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. — И готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах, — говорилось в приветствии.

Интерес к взаимодействию в образовательной сфере проявили министры 40 стран, в Казань приехало 150 делегаций. Среди них Китай, Куба, Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР, Сирийская Арабская Республика, ОАЭ, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Венесуэла. СНГ представляли Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан. Модератор форума Сергей Кравцов сначала вывел на первый план проблему профессионального образования. Он напомнил, что на первом форуме остро встал вопрос подготовки рабочих кадров, после чего была создана специальная группа из представителей систем образования разных стран.

Интерес к взаимодействию в образовательной сфере проявили министры 40 стран, в Казань приехало 150 делегаций. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Первый форум показал, что мы стали больше развивать среднее профессиональное образование, — сообщил он.

Позднее он добавил, что 60% выпускников средней школы уходят в колледжи, а время обучения по выбранной специальности сократилось с 4 до 2,5 года. Раньше лишь четверть учащихся продолжали учебу в СПО, а две три выпускников поступали в высшие учебные заведения. По мнению Сергея Кравцова, это позитивная тенденция, но дефицит кадров на предприятиях все равно остается. Исправить положение должна разработка долгосрочного прогноза потребностей работодателей, на основе которого будут формировать количество бюджетных мест в вузах и колледжах.

Китай «топит» за цифровые программы в образовании

Министры образования разных стран были единодушны в том, что образование должно быть доступно в равной степени для всех детей. Для этого власти КНР форсируют переход на электронные образовательные программы.

— Цифровые технологии обеспечивают равный доступ к образованию детям из разных мест проживания. Китай активно внедряет их в образование, — заявил заместитель министра образования КНР Чень Цзе.

По его словам, ими пользуются дети в труднодоступных районах на севере Китая. И привел пример востребованности электронных сервисов среди студентов. Будучи ректором одного из университетов страны, он вместе с коллегами из австрийского университета разработал специальную обучающую программу для студентов.

— За 2 года получили 440 млрд посещений, активно начинаем обслуживание 500 млн человек, — рассказал он. — Программой пользуются в Индонезии. 87 млн операции прошло в онлайн, более 53 млн прошли дополнительное образование. Цифровизация образования КНР набирает темпы, а внедрение искусственного интеллекта изменит облик образования.

«Цифровые технологии обеспечивают равный доступ к образованию детям из разных мест проживания. Китай активно внедряет их в образование», — заявил заместитель министра образования КНР Чень Цзе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Цифровые технологии — это приоритет, но считаем, что они не заменят традиционную школу, — обозначил позицию Сергей Кравцов.

По его словам, в системе школьного образования есть портал «Российская электронная школа», но им пользуются дети, которые не могут посещать школу во время болезни.

— Для этого у нас есть «белый интернет», где свои социальные сети, все персональные данные защищены, — заверил министр просвещения России.

Шавкат Мирзиеев сделал ставку на президентские школы

Узбекистан сделал большой рывок в образовании, построив сеть специализированных президентских школ для одаренных детей.

— С избранием президента страны Шавката Мирзиеева образование стало ключевым направлением, вышло на первый план развития до 2030 года, — сообщил первый заместитель министра дошкольного и школьного образования Узбекистана Усман Шарифходжаев. — На уровне дошкольного образования охват детей увеличился с 27% до 87%, в общеобразовательных школах стало больше уроков математики, физики, химии. Для подготовки одаренных детей создана система специализированных президентских школ, — рассказал он.

— С избранием президента страны Шавката Мирзиеева образование стало ключевым направлением, вышло на первый план развития до 2030 года», — сообщил первый заместитель министра дошкольного и школьного образования Узбекистана Усман Шарифходжаев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате в прошлом году учащиеся выиграли 13 из 24 медалей на международных олимпиадах.

При этом в Узбекистане растет интерес к русскому языку. Здесь работает 14—15 филиалов российских вузов, в том числе РГПУ им. А.И. Герцена реализует в республике три крупных образовательных проекта, и два из них — в сотрудничестве с Минобразования Узбекистана. Так, проект «Класс!» нацелен на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. Кроме того, запущен проект по подготовке учебно-методических пособий для школ. Совместный российско-узбекский коллектив авторов разработал учебное пособие по русскому языку для вторых классов. Оно поступит в школы уже в сентябре. За три года планируется обеспечить учебниками по русскому языку как иностранному всех учащихся со второго по одиннадцатый классы.

— По качеству общего образования Россия входила в десятку стран на основании результатов международных исследований PISA (РФ приостановила участие в TIMSS в 2022 году, — прим. авт.). Несмотря на санкции, мы нисколько от этого не страдаем, развиваемся, у нас своя национальная система оценки качества образования, — заявил министр просвещения Сергей Кравцов в заключительном слове.

По его словам, в стране действует интегративный показатель качества образования, включая систему профориентации, воспитания. Есть оценка качества учителей во всех школах, и мы видим, где есть дефицит, и помогаем развиваться. Дошкольным образованием охвачено практически 100%, что видно в Татарстане, готовы делиться опытом.

— Мы долго рассуждали, что должно быть — развитие ребенка или подготовка к школе, но склоняемся к тому, что каждый уровень образования должен решать свои задачи. Дошкольный уровень — это прежде всего игра, формирование психологических функций, — полагает Кравцов.

В стране большая сеть городских и сельских школ, а дети уверенно занимают ведущие места на международных олимпиадах по научному направлению.

— Готовы делиться опытом в подготовке одаренных детей, который остался с советских времен, по системному научно-методическому образованию, подготовке инженерных кадров. Специалисты из России востребованы везде, готовы предоставлять программы подготовки. Мы не навязываем свою идеологию и подходы к системе образования, так как понимаем, что система школьного образования — это прежде всего национальные интересы, и здесь с уважением относимся к каждой стране. Значение доступности образования высокое, видим всю картину по каждой школе и учителю, что позволяет выстраивать систему повышения квалификации учителей, — заключил министр просвещения России.

1 / 24 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыховrealnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов