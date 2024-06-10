Татарстанец Никита Шлейхер завоевал золото на чемпионате России по прыжкам в воду

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани проходит чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях по прыжкам с вышки шестикратный призер чемпионата Европы Никита Шлейхер выиграл золотую медаль.



Шлейхер набрал 517,75 балла и опередил своих соперников. Второе место занял призер Олимпийских игр Александр Бондарь, набравший 516 баллов. Третье место досталось Александру Белевцеву с результатом 461,10 балла.

Напомним, вчера Шлейхер стал победителем в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате России в Казани.

