Совет Думы отказался от использования бумажных документов

Фото: Динар Фатыхов

Совет Госдумы принял решение полностью отказаться от бумажной документации и перейти на электронный документооборот, об этом сообщила пресс-служба органа.

Заседание совета 10 июня прошло с использованием только электронных документов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит сэкономить около 3 миллионов рублей бюджетных средств.

Кроме того, Володин отметил, что Госдума ранее уже полностью перешла на электронный документооборот с правительством. С конца 2023 года проекты федеральных законов поступают из правительства в Думу исключительно в электронном виде.

Рената Валеева