Власти Казани попросили горожан потерпеть неудобства на дорогах во время Игр стран БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением в Казани международных спортивных соревнований Игры стран БРИКС власти города призвали жителей отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам, связанным с дорожным движением.

— Просим с понимаем отнестись к тем временным трудностям, которые будут возникать на том или ином участке казанских дорог. Это — элементарный протокол требований международной безопасности спортивных соревнований, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также подчеркнул важность того, чтобы горожане имели возможность посетить спортивные объекты и увидеть выступления именитых спортсменов и будущих звезд.

— Мы очень хотим видеть казанцев на спортивных объектах, чтобы они видели и именитых сейчас спортсменов, и тех, кто станет известным после соревнований. Никому не нужно объяснять, что наследие таких событий после проведения Игр стран БРИКС будет служить нашим казанцам еще долгое время, — отметил он.

Ранее председатель комитета физической культуры и спорта Татарстана Линар Гарипов рассказал, что на предстоящий турнир продали более 70% билетов.