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Военные России освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР

13:45, 10.06.2024

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике.

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики, — заявили в Министерстве обороны России.

Стоит подчеркнуть, что в начале июня военные силы России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.

Разиль Самигуллин

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