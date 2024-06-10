Военные России освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике.
— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики, — заявили в Министерстве обороны России.
Стоит подчеркнуть, что в начале июня военные силы России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.