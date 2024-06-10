«Лихачит тот, кто не имеет культуры поведения на дорогах»: как в России хотят бороться с опасным вождением
«Любой автомобилист поддержит то, что лихачей надо наказывать»
Сегодня в Госдуму внесли новый законопроект, предусматривающий штрафы за опасное вождение. Предлагается дополнить КоАП новой статьей, согласно которой за опасное вождение будет предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а при повторном нарушении — лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
Председатель республиканской организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин в разговоре с «Реальным временем» поддержал идею введения штрафов для лихачей на дорогах. Он считает, что такие меры необходимы, поскольку нарушители создают аварийные ситуации и доставляют проблемы другим автомобилистам.
По словам эксперта, штраф должен быть соразмерен нарушению, так как лихачество является проявлением отсутствия культуры поведения на дороге. По его мнению, воспитанию на дороге нельзя научить в автошколе. В связи с этим он считает, что единственное возможное наказание для таких водителей — материальное.
— То, что надо наказывать, я согласен. Но каким образом это будет исполняться, вопрос уже другой. Насколько мне известно, эталонного способа фиксировать нарушения такого рода пока что нет, — заявил эксперт. — Я думаю, что штраф должен быть соразмерен тому, что нарушили. Лихачит тот, кто не имеет культуры поведения на дорогах. Другими словами — плохо воспитанный человек. Его уже не перевоспитаешь. Воспитание дают не в автошколе, оно начинается с семьи, и единственное воспитание в таких случаях — материальное наказание.
«Человек, умеющий управлять транспортным средством, в период СВО очень востребованный»
Кроме того, правительство внесло в Государственную думу законопроект, который позволит участникам специальной военной операции пользоваться водительскими правами, даже если ранее они были лишены удостоверения за грубые нарушения ПДД.
Как сообщается, эта мера будет действовать только на время военной службы. По словам Кулагина, участники СВО, умеющие управлять транспортными средствами, являются востребованными людьми.
— По моему мнению, человек, умеющий управлять транспортным средством, в период СВО очень востребованный. По окончании [СВО] пусть возвращает права и «досиживает» свой срок без прав и пересдает, — подытожил Кулагин.
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