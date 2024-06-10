«Лихачит тот, кто не имеет культуры поведения на дорогах»: как в России хотят бороться с опасным вождением

Фото: Максим Платонов

«Любой автомобилист поддержит то, что лихачей надо наказывать»

Сегодня в Госдуму внесли новый законопроект, предусматривающий штрафы за опасное вождение. Предлагается дополнить КоАП новой статьей, согласно которой за опасное вождение будет предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а при повторном нарушении — лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Председатель республиканской организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин в разговоре с «Реальным временем» поддержал идею введения штрафов для лихачей на дорогах. Он считает, что такие меры необходимы, поскольку нарушители создают аварийные ситуации и доставляют проблемы другим автомобилистам.



— Любой автомобилист поддержит то, что лихачей надо наказывать. Они не просто нарушают ПДД, а создают аварийные ситуации и тем самым доставляют проблемы другим автолюбителям, — подчеркнул Юрий Кулагин.

По словам эксперта, штраф должен быть соразмерен нарушению, так как лихачество является проявлением отсутствия культуры поведения на дороге. По его мнению, воспитанию на дороге нельзя научить в автошколе. В связи с этим он считает, что единственное возможное наказание для таких водителей — материальное.

— То, что надо наказывать, я согласен. Но каким образом это будет исполняться, вопрос уже другой. Насколько мне известно, эталонного способа фиксировать нарушения такого рода пока что нет, — заявил эксперт. — Я думаю, что штраф должен быть соразмерен тому, что нарушили. Лихачит тот, кто не имеет культуры поведения на дорогах. Другими словами — плохо воспитанный человек. Его уже не перевоспитаешь. Воспитание дают не в автошколе, оно начинается с семьи, и единственное воспитание в таких случаях — материальное наказание.

Кулагин: «Воспитание дают не в автошколе, оно начинается с семьи, и единственное воспитание в таких случаях — материальное наказание». Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

«Человек, умеющий управлять транспортным средством, в период СВО очень востребованный»

Кроме того, правительство внесло в Государственную думу законопроект, который позволит участникам специальной военной операции пользоваться водительскими правами, даже если ранее они были лишены удостоверения за грубые нарушения ПДД.

Председатель общества автомобилистов: «Человек, умеющий управлять транспортным средством, в период СВО очень востребованный». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как сообщается, эта мера будет действовать только на время военной службы. По словам Кулагина, участники СВО, умеющие управлять транспортными средствами, являются востребованными людьми.

— По моему мнению, человек, умеющий управлять транспортным средством, в период СВО очень востребованный. По окончании [СВО] пусть возвращает права и «досиживает» свой срок без прав и пересдает, — подытожил Кулагин.

Олег Исаков