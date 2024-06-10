Два пляжа Казани признаны непригодными для купания

Фото: Максим Платонов

Два пляжа Казани признаны непригодными для купания. Водоемы не прошли проверку согласно гигиеническим требованиям, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора республики.

По состоянию на 10 июня согласно санитарно-химическим показателям водоемы «Локомотив» и «Нижнее Заречье» не являются пригодными для купания населения. В администрации районов направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Стоит подчеркнуть, что аналогичные предупреждения о несоответствии водоемов для купания были опубликованы и в прошлом году. Тогда в пробах воды выявили отклонение от гигиенических требований по санитарно-химическим показателям.

Разиль Самигуллин