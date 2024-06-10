«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях»: Путин потребовал улучшить места заключения

Фото: взято с сайта kremlin.ru

На встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой президент России Владимир Путин заявил, что необходимо привести в надлежащее состояние значительное количество мест содержания под стражей, сообщает пресс-служба администрации президента.



Татьяна Москалькова сообщила, что в аппарат омбудсмена поступает большое количество обращений, связанных с условиями содержания. По ее словам, колонии стали лучше, но есть и такие, которые требуют дополнительных вложений.

Москалькова также отметила, что уголовно-исполнительная система развивается быстрее, чем места для содержания лиц, подлежащих выдворению, центры временного содержания иностранных граждан. В этих центрах люди иногда содержатся годами, а условия там более чем скромные.

— Многие ИВС требуют серьезных капитальных вложений, материальных затрат, и мы в докладе даем рекомендации правительству обратить на это внимание. Есть ИВС, которые в нарушение закона не имеют прогулочного дворика, то есть люди не могут выводиться на прогулку, — сказала Москалькова.

Напомним, первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика проверил работу СИЗО-5 в Чистополе. Во время визита он выявил ряд нарушений — для их устранения приняты меры реагирования.



Рената Валеева