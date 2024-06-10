Временные ограничения на работу аэропорта в Казани сняты

Фото: Максим Платонов

Временные ограничения на работу аэропорта в Казани сняты. За время действий запрета пять воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе Росавиации.



Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предприняли все необходимые действия для поддержания высокого уровня безопасности.

О временном прекращении работы аэропорта стало известно сегодня утром. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы с 08.02 мск.

