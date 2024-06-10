На организацию фестиваля «Вкусная Казань» потратят более 6 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 13—14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань», который призван повысить туристическую привлекательность города и способствовать развитию ресторанной индустрии. На организацию фестиваля в этом году планируется потратить почти 6,3 млн рублей. Отметим, что сумма на этот год практически не отличается от затрат прошлого, 2023 года.

Для фестиваля обновят фирменный стиль дизайна. На территории установят 50 павильонов, организуют фуд-зону не менее чем на 25 столов и 25 бочек-столов. Для отдыха посетителей на площадке разместят более 50 кресел-мешков и не менее 25 деревянных шезлонгов.

Для посетителей выступят кавер-группы в жанрах поп, рок, рок-н-ролл, джаз, блюз, а также вокально-инструментальный ансамбль и танцевальные коллективы.

Мероприятие проводится с целью повышения туристической привлекательности Казани и увеличения турпотока, а также для содействия повышению квалификации и конкурентоспособности работников туристской и ресторанной индустрий. Фестиваль призван сформировать позитивное общественное мнение о профессиях индустрии туризма и гостеприимства и популяризовать туристические и ресторанные ресурсы города.

Подготовкой мероприятия займутся сразу несколько казанских служб: Дирекция парков и скверов Казани, Комитет внешнего благоустройства города, администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, а также комитет ЖКХ и МУП «Водоканал».

О том, как прошла предыдущая «Вкусная Казань», — в материале «Реального времени».

Олег Исаков