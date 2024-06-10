На Игры стран БРИКС продали более 70% билетов

Фото: Динар Фатыхов

На предстоящие в Казани международные Игры стран БРИКС продали уже более 70% билетов. Об этом сегодня заявил председатель комитета физической культуры и спорта Татарстана Линар Гарипов.

Он напомнил, что на мероприятии будут представлены 27 видов спорта — это на 22 больше, чем в прошлые соревнования.

Среди них самыми популярными стали бадминтон и настольный теннис (пройдут с 13 по 16 июня), бокс (с 19 по 22 июня), синхронное плавание и спортивная гимнастика (13—15 июня) и прыжки в воду (16—18 июня).

Гарипов также рассказал, что от сборной России будет представлено более чем 1000 атлетов, а от Татарстана в список вошли 50 спортсменов. Всего на турнире разыграют 387 комплектов медалей, а помогать на турнире будут 2000 волонтеров.

Участников соревнований разместят в Деревне Универсиады и 16 отелях города.

Ранее Госалкогольинспекция Татарстана ввела ограничение на продажу алкоголя во время проведения Игр стран БРИКС — ограничение будет действовать с 8.00 до 17.00 в торговых точках, расположенных рядом со спортивными объектами, в период с 13 по 22 июня 2024 года.