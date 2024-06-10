Казанский аэропорт временно ограничил работу
В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в Казани введены временные ограничения на работу международного аэропорта «Казань» утром 10 июня, сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы с 08.02 мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.
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