Хронология военной спецоперации: самое важное за 11 мая

Ключевые события 77-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Кадр видео Минобороны России

День 77-й: новые данные о биолабораториях на Украине, Херсонская область присоединится к России

По данным Министерства обороны России на 11 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 998 танков и других боевых бронированных машин, 2 808 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 455 орудий полевой артиллерии и минометов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 360 установок реактивных систем залпового огня, 302 зенитных ракетных комплекса, 164 самолета и 125 вертолетов.

Министерство обороны России опубликовало новые данные о деятельности биолабораторий США на Украине, сообщив, что ее идеологи — лидеры Демократической партии, к ней причастны бывший и нынешний президенты Штатов Барак Обама и Джо Байден. Через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, заявили в Минобороны РФ. В схему были вовлечены крупные фармацевтические компании — Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead. Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности, утверждают в Минобороны России.



Фото: Минобороны России

Как выяснило Минобороны России, военно-биологические проекты на украинской территории реализуют не только США, но и другие страны НАТО. Так, ФРГ в 2013-м запустила собственную программу по биобезопасности с участием 12 стран, в том числе Украины. С 2016-го по 2019-й военные эпидемиологи из немецкого института микробиологии вывезли 3,5 тысячи проб сыворотки крови украинцев. Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине, причем они проводились совместно с американским Институтом Бэттел — одним из ключевых подрядчиков Пентагона.



Фото: Минобороны России

Минобороны России также рассказало о свидетельствах преднамеренного использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР. По данным ведомства, среди несовершеннолетних населенного пункта Степовое распространили фальшивые денежные купюры, инфицированные возбудителем туберкулеза. «Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все «тянуть в рот» и брать продукты питания немытыми руками», — объяснили в ведомстве.



Фото: Минобороны России

Также Минобороны России раскрыло данные об опытах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных служила группа пациентов-мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения. Для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через третьи страны. В январе иностранцев, проводивших эксперименты, экстренно эвакуировали, а используемое ими оборудование и препараты вывезли в западные области Украины.



Фото: Минобороны России

В Минобороны сообщили, что 11 мая примерно 14:00 около населенного пункта Долгенькое Харьковской области СБУ и националисты подорвали цистерну с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой. Цель — обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия. В результате подрыва образовалось облако оранжевого дыма, через некоторое время оно рассеялось. Никто среди местного населения и военнослужащих не пострадал.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в агломерации Краматорск — Славянск, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон площадью более 170 «квадратов» и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов. В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки. Мирных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, на стены зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!». В общей сложности в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националистами заблокированы свыше 90 тысяч гражданских лиц. Боевики жестко пресекают любые попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, заявили в Минобороны РФ.

Фото: function.mil.ru

В ночь на 11 мая оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 93 украинских объекта — 69 районов скопления живой силы и военной техники, три склада боеприпасов ВСУ и два пункта управления, сообщили в Министерстве обороны России. Уничтожены еще девять беспилотников ВСУ, в том числе один «Байрактар-ТБ2». Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов скопления живой силы и военной техники, уничтожено 14 складов боеприпасов, 13 пунктов управления и четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ». В результате ударов уничтожены более 280 националистов, из строя выведены 59 единиц военной техники.

Президент России Владимир Путин не планирует вводить военное положение в стране на фоне специальной операции на Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля также призвал ориентироваться на заявления главы государства о ходе специальной военной операции. Он напомнил, что Путин недавно указал, что она «развивается по плану.



Фото: Олег Тихонов (архив)

Со стороны Украины обстреляли село Солохи Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков заявил о «самой тяжелой ситуации за все время обстрелов». В результате частично разрушен дом, один человек погиб — умер в машине скорой помощи, еще трое ранены.

Следственный комитет России предъявил обвинения в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ) четырем военнослужащим войсковой 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ — начальнику артиллерии подполковнику Роману Шостаку, командиру самоходной артиллерийской батареи старшему лейтенанту Денису Назарову, командиру 2-го самоходного артиллерийского дивизиона подполковнику Александру Плотникову и командиру самоходной артиллерийской батареи старшему лейтенанту Сергею Палийчуку. Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать иных лиц, причастных к этим преступлениям.



Власти Херсонской области намерены обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить ее в состав России. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, референдум, законно проведенный в Крыму в 2014 году, не принят мировым сообществом. Поэтому руководство Херсонской области хочет издать единый указ на основании обращения руководства области к Путину с просьбой ввести ее в состав полноценного региона России.



Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с Днем ДНР — в этот день в 2014 году там прошел референдум о самоопределении региона. Он отметил, что 8 лет назад народ сделал выбор в пользу государственной независимости. Путин добавил, что сегодня Москва и ДНР ведут «совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией». Глава государства выразил уверенность, что вместе они смогут «преодолеть все трудности и одержать победу».



Фото: kremlin.ru

По оперативной информации Минобороны России, на выезде из Днепра через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны пропускают мирных граждан в направлении ДНР и Харьковской области только за фиксированную плату — $200 с человека. Кроме того, установлено, что мост заминирован. При подходе российских подразделений и формирований ДНР его взорвут, предупредили в Минобороны РФ.



Вузы России начнут принимать детей участников спецоперации в Донбассе и на Украине по специальной квоте, установленной указом главы государства, уже в этом году. На нее отводится 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному университету. Дети раненых и погибших в спецоперации не будут сдавать вступительные испытания, сообщили в Минобрнауки РФ.

Палата представителей конгресса США утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму. Она составила почти $40 миллиардов.



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