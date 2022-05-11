Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь, — приводит его слова ТАСС.



Фото: telegram-канал Гладкова

Помимо этого в результате атаки частично разрушился один жилой дом. На месте происшествия работают оперативные службы. Также после обстрела в соцсетях появились фотографии с задымлением на месте инцидента. Как уточнил Гладков, это происходит из-за камыша, расположенного за пределами села.



Белгородская область находится на границе с Украиной. В последнее время регион неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны. Например, на прошлой неделе за один день обстреляли сразу два села. Среди мирного населения никто не пострадал.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова