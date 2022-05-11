Путин поздравил Пушилина с Днем ДНР: «Общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу»
Президент России Владимир Путин поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина с Днем ДНР, сообщает «РИА Новости».
Он пожелал ему здоровья и успехов, а гражданам ДНР — мужества, стойкости и силы духа. Президент отметил, что общими усилиями Россия и ДНР смогут «преодолеть все трудности и одержать победу»:
— Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией, — сказано в телеграмме на сайте Кремля.
Также в поздравлении Путин выразил надежду на дружбу народа республики с братской Россией.
8 мая Путин направил поздравительные телеграммы лидерам ряда государств по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, они были адресованы главам и народу Донецкой и Луганской народных республик. В поздравлениях, адресованных главам ДНР и ЛНР, Путин отметил, что в настоящий момент российские военные, как и их предки, плечом к плечу сражаются «за освобождение родной земли от нацистской скверны». Также президент страны выразил уверенность, что победа останется за Россией, как и в 1945 году.
Напомним, вечером 21 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил, что считает «необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет» Донецкой и Луганской народных республик. Затем президент России подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с главами ДНР и ЛНР, которые прибыли в Москву в тот день.
Утром 24 февраля Путин объявил о принятии решения «о проведении специальной военной операции». Ее целью он назвал защиту людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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