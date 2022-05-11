Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года

Фото: Дмитрий Резнов

Правила приема в российские вузы детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, начнут работать с предстоящего учебного года. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

Квота для детей участников спецоперации составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному университету. Кроме того, дети раненых и погибших смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

В этом месяце Минобрнауки России подготовит методические рекомендации по приему детей участников спецоперации в пределах квоты и направит их в учебные заведения. На данный момент ведомство проводит системную работу по увеличению количества бюджетных мест для студентов.

Правила предусмотрены указом президента России «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», участвующих в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Документ глава государства Владимир Путин подписал 9 мая.

Фото: кадр видео Минобороны России

В начале марта президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату семьям российских военных, погибших на Украине, на сумму более 7 млн рублей.

Тогда же глава государства заявил, что считает необходимым «установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей». Указ о ней он подписал 5 марта.



Максим Кокунин