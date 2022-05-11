В России не планируют вводить военное положение из-за спецоперации на Украине

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин не планирует вводить военное положение в стране на фоне специальной операции на Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также призвал ориентироваться на заявления главы государства о ходе специальной военной операции. Он напомнил, что Путин недавно указал, что она «развивается по плану», пишет ТАСС.

Песков также заявил, что Кремль «самым внимательным образом» наблюдает за деятельностью НАТО у границ России. По его словам, «это предмет весьма и весьма тщательного анализа».

Фото: kremlin.ru

В этом месяце в Кремле уже опровергали слухи о якобы возможной мобилизации — в Сети распространялись сообщения, что ее планируется объявить в День Победы, 9 мая. Песков эту информацию назвал чушью.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. За пару дней до этого президент страны Владимир Путин сообщил, что считает необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.



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Татьяна Демина