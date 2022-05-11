Кириллов: жителей ЛНР в 2020 году пытались заразить туберкулезом при помощи фальшивых денег

Фото: Максим Платонов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что жителей Славяносербского района Луганской народной республики в 2020 году пытались заразить туберкулезом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр инфицировали возбудителем туберкулеза и распространили среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Кириллов отметил, что результаты исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда. Это означает, что вызванное ими заболевание гораздо сложнее лечить.

Начальник войск РХБЗ добавил, что Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция пришла к выводу об искусственном заражении этих купюр, так как чрезвычайно опасные штаммы обнаружились в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса.

Фото: warheroes.ru

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Дарья Акимова