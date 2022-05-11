Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на почти $40 млрд

Палата представителей конгресса США утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в почти $40 млрд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты голосования.



На прошлой неделе американский президент Джо Байден заявил о предоставлении дополнительных средств Киеву. Тогда же он упомянул о практически исчерпанном объеме средств на эти цели и призвал одобрить направленный ранее его администрацией запрос на предоставление Украине новых $33 млрд.

Ранее крупные американские СМИ сообщали, что после внутренних дискуссий лидеры конгресса договорились о выделении $39,8 млрд на помощь Украине — это практически на 7 миллиардов превышает запрошенный президентом США объем средств.

В начале недели Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Документ должен упростить оказание военной помощи стране.

Маргарита Головатенко