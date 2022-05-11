Минобороны России заявило об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Минобороны страны располагает новыми сведениями об экспериментах Пентагона над пациентами психбольницы в селе Стрелечье Харьковской области Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40—60 лет с высокой стадией физического истощения. Кириллов добавил, что в январе 2022 года иностранцы, проводившие эксперименты, были экстренно эвакуированы, а используемое ими оборудование и препараты вывезли в западные области Украины.

Кириллов отметил, что проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран, для того чтобы скрыть принадлежность к США. Также он продемонстрировал фотографию уроженки американского штата Флорида Линды Опорто, принимавшей участие в этих работах.

Фото: Максим Платонов

В апреле Минобороны России раскрыло новую дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждающую многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Дарья Акимова