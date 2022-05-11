Следком России предъявил обвинения четырем военнослужащим ВСУ по факту обстрела Донбасса

Следственный комитет России предъявил обвинения четырем военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту обстрела Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинения предъявлены начальнику артиллерии подполковнику Роману Шостаку, командиру самоходной артиллерийской батареи старшему лейтенанту Денису Назарову, командиру 2-го самоходного артиллерийского дивизиона подполковнику Александру Плотникову и командиру самоходной артиллерийской батареи старшему лейтенанту Сергею Палийчуку.

Фото: sledcom.ru

По данным Следкома, военнослужащие обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны»), передает ТАСС.

Несколько дней назад глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военными на Украине. Так, в Сети появились видеокадры, где неизвестные в одном из сел в Херсонской области издеваются над лежащими телами российских военных.

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Диана Жиленкова