Авиация России за ночь поразила 93 объекта на Украине

Оперативно-тактическая и армейская авиация в ночь на 11 мая поразила 93 украинских объекта, в числе которых два пункта управления, 69 районов скопления живой силы и военной техники и три склада ВСУ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.



Ракетные войска и подразделения артиллерии уничтожили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 14 складов боеприпасов, 13 пунктов управления и четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ». Уничтожены более 280 националистов, из строя выведены 59 единиц военной техники.

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили девять украинских беспилотников. Всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 2 998 танков и других боевых бронированных машин, 2 808 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 455 орудий полевой артиллерии и минометов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 360 установок реактивных систем залпового огня, 302 зенитных ракетных комплекса, 164 самолета и 125 вертолетов.

Фото: кадр видео Минобороны

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Маргарита Головатенко