Хронология военной спецоперации: самое важное за 18 апреля

Ключевые события 54-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 54-й: Минобороны России рассказало о потерях Украины, подо Львовом уничтожена крупная партия вооружения от США и Европы

По данным Министерства обороны России на 18 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 337 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 196 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 009 орудий полевой артиллерии и минометов, 483 беспилотных летательных аппарата, 254 установки реактивных систем залпового огня, 250 зенитных ракетных комплексов и 139 самолетов.



Министерство обороны России сообщило, что располагает достоверной информацией об истинных потерях украинской армии и прибывших иностранных наемников, и опубликовало отдельные сведения о погибших служащих Национальной гвардии Украины. Как заявили в ведомстве, они получены из настоящих украинских документов. Реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны — 23 367 человек, утверждают в Минобороны РФ. Там же обратили внимание, что полученные документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.

В Минобороны РФ сообщили об ударе по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Его ВКС России нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования утром 18 апреля в районе Львова. «Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран», — проинформировали в Минобороны России.



Скриншот видео Минобороны России

Ночью 18 апреля Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 16 украинских военных объектов. В их числе пять командных пунктов, три склада боеприпасов и хранилище топлива, личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев, рассказали в Министерстве обороны РФ. Сбиты два истребителя МиГ-29 у Изюма и один Су-25 у Авдеевки. Оперативно-тактическая авиация ВКС России ударила по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Минобороны России также отчиталось о нанесение в течение ночи ударов по 315 объектам ВСУ. Поражены 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы, 22 артиллерийские батареи, 18 пунктов управления и зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Ракетные войска нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер». Ликвидированы четыре склада вооружения и военной техники и три района сосредоточения живой силы у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. Минобороны показало ОТРК «Искандер» в действии.

В Минобороны России предупредили о подготовке киевским режимом провокации с многочисленными жертвами среди мирных граждан, чтобы затем обвинить в случившемся российских военных. В ведомстве заявили, что в пасхальную ночь в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях Украины планируется обстрелять православные храмы из тяжелого вооружения. Для этих целей уже сформировано более 70 мобильных групп из числа националистических батальонов. Они передвигаются на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев



На Украине в районе поселка городского типа Новотошковская в результате удара уничтожено до 120 националистов и девяти единиц военной техники, утверждают в Минобороны России. В Днепропетровске ликвидирован завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У», а у села Зеленое Поле устранили командный пункт батальона территориальной обороны.

За сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы 12 066 человек, в том числе 1 715 детей. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 863 676 мирных жителей, из которых 158 172 — дети, сообщили в Минобороны страны. В регионах РФ работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения вынужденных переселенцев.



Скриншот видео Минобороны России

Киевские власти «всячески препятствуют эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов», утверждают в Минобороны России. По данным ведомства, украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6 208 иностранцев из девяти государств. В портах заблокированы 76 иностранных судов из 18 стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «контакты в рамках переговорного процесса» Москвы и Киева продолжаются «на экспертном уровне». Однако динамика их продвижения «оставляет желать лучшего», уверяет представитель Кремля. По его словам, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. В частности, она меняет свою позицию по уже согласованным пунктам.

ВСУ опубликовали обращение главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, о задержании которого президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 апреля. Он просит обменять его «украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры». Предложение адресовано президенту России Владимиру Путину и Зеленскому.

С предложением об обмене на Медведчука выступили и британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. Просьбу они адресовали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. «Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем вам благодарны за помощь в этом вопросе», — сказал Пиннер в эфире телеканале «Россия-1».

В Климовском районе Брянской области сняли режим ЧС, объявленный после обстрела населенного пункта со стороны Украины. Инцидент, напомним, произошел 14 апреля в пгт Климово. Пострадали мирные жители, в том числе беременная женщина и ребенок. Несколько домов в результате обстрела получили повреждения. Следком по данному факту в тот же день возбудил уголовное дело.



Заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс предложил России и Украине договориться о встрече по гуманитарным вопросам. В его понимании она может пройти как очно, так и в онлайн-режиме. Он считает, что Москва и Киев могут обсудить мониторинг за прекращением огня, гуманитарные коридоры и безопасный проход по ним.



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