Минобороны России: высокоточным ударом в районе Львова были уничтожены партии иностранного вооружения
ВКС России высокоточным ударом в районе Львова поразили объединенный центр обеспечения тыла украинских войск. В результате уничтожены крупные партии иностранного вооружения от США и европейских стран, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В районе населенного пункта Васильков Киевской области российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов. В Днепропетровске уничтожили завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У».
Оперативно-тактическая авиация ВКС нанесла удары по 84-м военным объектам Украины. ВС РФ поразили 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.
Также Минобороны сообщили, что в результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожили до 120 националистов, передает «РИА Новости».
Сегодня военное ведомство заявило о нанесении ударов по 315 объектам украинских войск. С начала спецоперации ВС России уничтожили 139 самолетов и 2 326 единиц бронетехники ВСУ. Средства противовоздушной обороны в воздухе сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один Су-25.
комментарии
Надо больше и чаще наносить туда удары.
Янина