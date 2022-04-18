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Минобороны России опубликовало список погибших украинских военных в спецоперации

11:59, 18.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Минобороны России опубликовало список погибших украинских военных в спецоперации
Фото: mil.ru

Минобороны России опубликовало список погибших украинских военных в ходе специальной операции, сообщает ТАСС.

В Telegram-каналах военного ведомства опубликовали список с персональными данными погибших украинцев с датами рождения, званиями, обстоятельствами и местами получения смертельных ранений и местами захоронений.

В военном ведомстве сообщили, что располагают данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести.

Фото: скриншот видео Министерства обороны

В субботу в Министерстве обороны России, докладывая о ходе спецоперации на Украине, назвали заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери страны составили 2,5—3 тысячи военных, «обычной для него ложью». По данным МО РФ, эта цифра в разы больше и превышает 23 тысячи человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Как бандерлогов теперь утилизировать ? Непонятно...
    Надо открывать мыловаренные заводы и варить из этой погани хотя бы хозяйственное мыло.
    Янина
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