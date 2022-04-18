Минобороны России опубликовало список погибших украинских военных в спецоперации
Минобороны России опубликовало список погибших украинских военных в ходе специальной операции, сообщает ТАСС.
В Telegram-каналах военного ведомства опубликовали список с персональными данными погибших украинцев с датами рождения, званиями, обстоятельствами и местами получения смертельных ранений и местами захоронений.
В военном ведомстве сообщили, что располагают данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести.
В субботу в Министерстве обороны России, докладывая о ходе спецоперации на Украине, назвали заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери страны составили 2,5—3 тысячи военных, «обычной для него ложью». По данным МО РФ, эта цифра в разы больше и превышает 23 тысячи человек.
комментарии
Надо открывать мыловаренные заводы и варить из этой погани хотя бы хозяйственное мыло.
Янина