Большая битва за Донбасс началась: Минобороны России рассказало о массированных ударах по силам противника

Министерство обороны России доложило о ходе специальной военной операции на Украине. Так, за ночь средства ПВО сбили в воздухе три украинских самолета: два истребителя МиГ-29 в районе Изюма и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 беспилотников и перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по Чернобаевке.

С помощью ракет воздушного базирования в течение ночи уничтожили 16 украинских военных объектов, в том числе пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военную технику, сосредоточенные в районах шести населенных пунктов. В районе Буда ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотник. Также удар нанесли ракетами наземного базирования «Искандер» — в итоге уничтожены четыре склада и три района сосредоточения военных у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

Оперативно-тактическая авиация ВКС ударила по 108 районам сосредоточения личного состава и военной техники Украины. Армейская авиация уничтожила восемь танков и бронемашин, а также до роты живой силы противника в районах пунктов Пашково, Веселое и Ильичевка.

Фото: скриншот видео Минобороны

Артиллерия за ночь ударила по 315 объектам украинских войск. Оказались поражены:

18 пунктов управления;

22 артиллерийские батареи;

зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ»;

275 опорных пунктов и районов сосредоточения военных.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники.



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