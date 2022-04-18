Российская артиллерия за ночь поразила 18 пунктов управления на Украине

За минувшую ночь российская артиллерия нанесла удары по 315 объектам украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



После ударов оказались поражены 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ», а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, сообщает «РИА Новости».

Как сообщил Конашенков, с начала спецоперации ВС России уничтожили 139 самолетов и 2 326 единиц бронетехники ВСУ. Средства противовоздушной обороны в воздухе сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один Су-25.

Высокоточными ракетами уничтожены 16 украинских военных объектов, в том числе хранилища топлива, склады боеприпасов, техника. Российские средства ПВО перехватили десять крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими РСЗО по Чернобаевке.

Фото: vk.com/mil

Вчера сообщалось, что российские средства ПВО в Харьковской области сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29. За день военные ликвидировали 44 объекта Украины, в их числе — два командных пункта и локатор подсвета и наведения С-300.

Маргарита Головатенко