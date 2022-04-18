Минобороны России: киевские власти блокируют в морских портах 76 иностранных судов

Киевские власти блокируют в морских портах 76 иностранных судов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, националисты держат в заложниках 6 208 иностранных граждан из девяти стран. 18 апреля на Украине открыли гуманитарные коридоры в семи направлениях, передает ТАСС.



Фото: wikimedia.org

Ежедневно с 10:00 российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.

В Минобороны РФ добавили, что вооруженные силы ежедневно с 8:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Сегодня военное ведомство сообщило, что ВКС России высокоточным ударом в районе Львова поразили объединенный центр обеспечения тыла украинских войск. В результате уничтожены крупные партии иностранного вооружения от США и европейских стран. ВС России поразили 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.



Замгенсека ООН Мартин Гриффитс предложил России и Украине договориться о встрече по гуманитарным вопросам. Это могут быть темы мониторинга за прекращением огня, безопасного прохода, коридоры, гуманитарные приоритеты.

Татьяна Леухина