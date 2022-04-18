В ООН предложили России и Украине провести встречу по гуманитарным вопросам
России и Украине предложили договориться о встрече по гуманитарным вопросам. Об этом заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетивший ранее Москву и Киев.
Он уточнил, что обратился к обеим сторонам с предложением провести встречу под эгидой ООН для обсуждения гуманитарных вопросов. Это могут быть темы мониторинга за прекращением огня, безопасного прохода, коридоры, гуманитарные приоритеты, передает «РИА Новости» его слова.
На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что за последние сутки в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали 23 083 человека, в том числе 2 318 детей. В общей сложности с начала спецоперации на Украине в РФ эвакуировали более 821,3 тысячи человек, включая свыше 151,7 тысячи детей. Со 2 марта российская сторона доставила на Украину 11 951 тонну гуманитарного груза, организованы 834 гуманитарных акции, из них 14 — за истекшие сутки.
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