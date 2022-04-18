В ООН предложили России и Украине провести встречу по гуманитарным вопросам

России и Украине предложили договориться о встрече по гуманитарным вопросам. Об этом заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетивший ранее Москву и Киев.

Он уточнил, что обратился к обеим сторонам с предложением провести встречу под эгидой ООН для обсуждения гуманитарных вопросов. Это могут быть темы мониторинга за прекращением огня, безопасного прохода, коридоры, гуманитарные приоритеты, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: скриншот видео Минобороны России

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что за последние сутки в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали 23 083 человека, в том числе 2 318 детей. В общей сложности с начала спецоперации на Украине в РФ эвакуировали более 821,3 тысячи человек, включая свыше 151,7 тысячи детей. Со 2 марта российская сторона доставила на Украину 11 951 тонну гуманитарного груза, организованы 834 гуманитарных акции, из них 14 — за истекшие сутки.



Татьяна Леухина