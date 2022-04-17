Хронология военной спецоперации: самое важное за 17 апреля

Ключевые события 53-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 53-й: освобождение заложников из турецкой мечети в Мариуполе, более тысячи уничтоженных иностранных наемников на Украине

По данным Министерства обороны России на 17 апреля, с начала специальной военной операции уничтожены 2 308 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 171 единица специальной военной автомобильной техники, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, 471 беспилотный летательный аппарат, 254 установки реактивных систем залпового огня, 249 зенитных ракетных комплексов и 136 самолетов.



Министерство обороны России сообщило о проведении 16 апреля спецоперации по освобождению заложников, которых украинские нацисты удерживали в турецкой мечети Приморского района Мариуполя. Ее организовали после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Российская группа специального назначения деблокировала мечеть и уничтожила 29 боевиков, среди которых были и иностранные наемники. «Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место», — добавили в Минобороны России.

Мариупольская мечеть. Фото: commons.wikimedia.org / loyna

Ночью 17 апреля Минобороны России опубликовало срочное заявление, сообщив о «катастрофическом положении» на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Боевики националистических формирований и иностранные наемники, заблокированные там, настойчиво требовали от официальных властей Киева «разрешения сложить оружие и сдаться в плен», свидетельствовали данные радиопереговоров. Однако им «в категоричной форме» запрещали это делать, угрожая расстрелами по условиям «военного времени». В связи с этим Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6.00 (мск) 17 апреля 2022 «прекратить любые боевые действия и сложить оружие». В таком случае им гарантировали сохранение жизни.

Утром в Минобороны РФ со ссылкой на данные радиоперехвата сообщили, что «киевский националистический режим запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников». По имеющей информации, на территории «Азовстали» окружены до 400 наемников из стран Европы и из Канады. В Минобороны России напомнили, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. «В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены», — предупредили в ведомстве.

Скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны России, с началом спецоперации киевский режим привлек на Украину 6 824 иностранных наемника из 63 государств. Наиболее многочисленная группа, 1 717 человек, прибыла из Польши. Еще примерно 1,5 тысячи наемников приехали из США, Канады и Румынии. Примерно по 300 человек съехались из Великобритании и Грузии. С подконтрольных Турции районов Сирии на Украину прибыли 193 наемника. Вооруженные силы России уничтожили 1 035 иностранных наемников, еще 912 таких лиц отказались участвовать в боевых действиях и сбежали с Украины. По последним данным Минобороны РФ, сейчас их насчитывается 4 877 человек.



Вооруженные силы России ночью 17 апреля уничтожили завод по производству боеприпасов в районе города Бровары Киевской области Украины, применив высокоточные ракеты воздушного базирования. Армейская авиация за это время поразила четыре скопления живой силы и техники ВСУ и колонну техники на марше. При этом уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, 14 бронеавтомобилей и семь БМП и БТР.

Скриншот видео Минобороны России

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов в районе городов Барвенково и Доброполье, сообщили в Минобороны РФ. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29 в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области. Ракетными войсками и артиллерией поражены еще 113 объектов ВСУ, в том числе 103 опорных пункта и района сосредоточения живой силы.

Следственный комитет России заявил о намерении активно сотрудничать с Международным общественным трибуналом по Украине. В его работе участвуют общественники из более чем 20 стран с целью собрать данные, включая свидетельства очевидцев, о преступлениях киевского режима. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина собранные Международным общественным трибуналом материалы будут тщательно изучаться и оцениваться следствием наряду с уже имеющимися доказательствами.

Фото: kremlin.ru

В Мариуполе обнаружили тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его нашли при осмотре «боестолкновения» — места, где украинские боевики в ночь с 11 на 12 апреля предприняли попытку прорыва с территории блокированного завода им. Ильича Мариуполя, которую сорвали российские военнослужащие.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своими высказываниями о переговорах с Москвой хочет выиграть время. Затягивая процесс, Киев параллельно обращается к НАТО за военной помощью, утверждает он. Володин посоветовал Зеленскому, во-первых, незамедлительно отвести войска с территории ДНР и ЛНР, а во-вторых, «фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны».

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.