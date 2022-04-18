Песков: процесс переговоров с Украиной движется медленно

Переговорный процесс России с Украиной протекает медленно, украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с договоренностях, ее позиция часто меняется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



— Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается, — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Фото: посольство России в Белоруссии

На позапрошлой неделе президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева. Во время совещания особое внимание уделялось необходимости активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны.

На прошлой неделе глава государства заявил, что цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине будут выполнены, в этом нет никаких сомнений. Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы помочь жителям Донбасса.

Маргарита Головатенко