В Минобороны России сообщили о подготовке Киевом провокации в Пасхальную ночь

Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирного населения. Соответствующими доказательствами располагают российские военные, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



В частности, обстрел православных храмов из тяжелого вооружения планируется в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях Украины. Российских военных намерены обвинить в массовых убийствах мирных граждан. Провокации готовятся при поддержке некоторых стран Запада.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые «блуждающие минометы») с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь, — приводит слова представителя Минобороны России «РИА Новости».

Мизинцев отметил, что украинская сторона планирует привлечь большое количество репортеров западных информагентств, чтобы тем самым зафиксировать якобы «бесчинства русских» и раскрутить фейки.

Несколько дней назад в Минобороны России предупреждали о другой готовящейся Киевом провокации. По данным ведомства, дивизион 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировал нанести удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в городе Лозовая.

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Диана Жиленкова