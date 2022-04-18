В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС

В Климовском районе Брянской области сняли режим ЧС, объявленный после обстрела населенного пункта со стороны Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию района.

В минувший четверг в пгт Климово обстреляли два жилых дома. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что это сделали Вооруженные силы Украины. Минздрав региона сообщил, что пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Их госпитализировали.

В тот же день Следственный комитет России заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области с двух вертолетов. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе желтый уровень террористической опасности ввели в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края. Этот режим начал действовать в Белгородской и Брянской областях, а также в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области. Это связано с проведением спецоперации России на Украине.



Татьяна Леухина