Хронология военной спецоперации: самое важное за 25 марта

Важные события 30-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Министерства обороны России

День 30-й: Минобороны России назвало количество погибших военнослужащих, два варианта ведения спецоперации

По данным Министерства обороны России на 25 марта с начала специальной военной операции уничтожено 1 587 танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины, 1 397 единиц специальной военной автомобильной техники, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса и 163 установки реактивной системы залпового огня.



Министерство обороны России впервые рассказало, что рассматривалось два варианта ведения специальной военной операции: «Первый ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик». В этом случае Вооруженные силы РФ «столкнулись бы с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил». Поэтому выбор сделали в пользу второго варианта, предусматривающего ведение действий на территории Украины.



Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента страны Владимир Мединский сообщил о сближении позиций Москвы и Киева по второстепенным вопросам. Однако по главным политическим темам они фактически «топчутся на месте». Переговоры на этой неделе шли каждый день с понедельника в режиме видео-конференц-связи. Между главами российской и украинской делегаций переговоры проводятся два-три раза в неделю.



Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Мединский рассказал, что российская сторона настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут отражены жизненно важные для России позиции. Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. По мнению Мединского, украинская сторона пытается затянуть переговоры с Москвой.



При проведении специальной военной операции на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий. Ранения получили 3 825 человек. За проявленный героизм при выполнении боевых задач высоких государственных наград удостоились более 3,5 тысячи российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, «в том числе более 14 тысяч — безвозвратные, около 16 тысяч — санитарные».

Фото: function.mil.ru

Основные задачи первого этапа специальной военной операции России на Украине выполнены — существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской. Полностью остановлено снабжение ВСУ ракетами и другими боеприпасами, горючим и практически продовольствием. Это позволяет «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», уточнил Рудской.

Как заявил Рудской, «с подачи украинского руководства» 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств сбежались на Украину. Однако за последнюю неделю в страну ни одного иностранного наемника не прибыло, наоборот, наблюдается их отток — за 7 дней в Польшу, Венгрию и Румынию сбежали 285 боевиков. В Минобороны России объяснили такую динамику нанесением высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки на Украине.



Скриншот видео Министерства обороны России

В Минобороны России сообщили, что за неделю зафиксировали 17 обстрелов мирных жителей Украины, в том числе беженцев из Мариуполя, которые эвакуировались по гуманитарным коридорам. С начала специальной военной операции из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию вывезены 419 736 человек, в том числе 88 373 ребенка.

Сегодня стало известно, что вечером 24 марта Вооруженные силы России крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удар по крупнейшей из оставшихся у украинской армии топливных баз горючего, которая находилась под Киевом. С нее велось снабжение войск в центральной части Украины. Теперь топливная база ликвидирована. Практически полностью уничтожены воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины, а ее военно-морские силы перестали существовать.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что российская спецоперация на Украине идет по плану, утвержденному Верховным главнокомандующим — президентом страны Владимиром Путиным. «Эти цели касаются будущего Украины, статуса Украины в качестве нейтрального государства — государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом», — уточнил он.



Министерство обороны России опубликовало секретный приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В документе детально изложен план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе. Мероприятия боевого слаживания националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы уже в марте приступить к выполнению боевых задач, рассказали в ведомстве.

Федеральная служба безопасности России «при попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции Министерства обороны России» задержала в Москве уроженца Харькова, агента СБУ с позывным «Малыш» — его заподозрили в шпионаже за украинскими журналистами и политологами в России. По заданию СБУ он собирал и передавал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, являющихся противниками «киевского» режима. Также ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины. Данные «ограниченного доступа» он предложил им за вознаграждение. В отношении хабаровчанина возбудили уголовное дело о государственной измене.

За границей продолжаются акции из-за последствий антироссийских санкций Запада, введенных после начала специальной военной операции России на Украине. В Испании это привело к росту цен на топливо — в Мадриде сотрудники транспортных предприятий вышли на митинг у Министерства транспорта. В поддержку России в израильском городе Нетания прошел митинг, а в Тель-Авиве организовали автопробег. В столице Австрии Вене люди вышли на митинг против НАТО, почтили память жертв бомбардировок Югославии и выразили поддержку России и Донбассу. Одна из активисток рассказала, что среди митингующих было много украинских националистов-провокаторов, которые пытались спровоцировать конфликт и сорвать мероприятие.



Президент США Джо Байден прибыл в Польшу, «чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис» и заявил, что сожалеет о невозможности «по понятным причинам» посетить Украину. Он уже провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. В городе Жешуве Байден посетил находящихся там американских военных и поел с ними пиццу. Также Байден анонсировал на 26 марта «значительную» речь о ситуации на Украине — подробности не уточнил. Американский лидер обратил внимание, что против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции» и предупредил о новых ограничительных мерах.



О самых главных событиях первого месяца специальной военной операции России на Украине — с 24 февраля по 24 марта — читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

