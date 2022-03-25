В израильском городе проходит митинг в поддержку России

В израильском городе Нетания проходит митинг в поддержку России. Местные жители используют российские и израильские флаги, поют русские песни.

Тем временем в Тель-Авиве был организован автопробег в поддержку России, сообщает RT.

Также сегодня в столице Австрии, Вене, прошел митинг против НАТО. Участники акции вышли на улицы с плакатами, направленными против США, а также почтили память жертв бомбардировок Югославии.

Кроме того, местные граждане выступили в поддержку России и Донбасса. По словам одной из активисток, среди митингующих было много украинских националистов-провокаторов, пытавшихся устроить конфликт и сорвать мероприятие.

Диана Жиленкова