Мединский назвал условия для заключения договора с Киевом
Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Об этом заявил глава делегации РФ на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский.
Российская сторона настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут отражены жизненно важные для России позиции, передает «РИА Новости».
По словам Мединского, Украина в первую очередь обеспокоена гарантиями безопасности от третьих держав в случае невступления в НАТО. Киев стремится затянуть переговоры, считает он.
Ранее он отметил, что Москва и Киев согласовали свои позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим условиях стороны «топчутся на месте». Мединский подчеркнул, что переговоры продолжатся и завтра.
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