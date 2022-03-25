Мединский назвал условия для заключения договора с Киевом

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Об этом заявил глава делегации РФ на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский.



Российская сторона настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут отражены жизненно важные для России позиции, передает «РИА Новости».

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

По словам Мединского, Украина в первую очередь обеспокоена гарантиями безопасности от третьих держав в случае невступления в НАТО. Киев стремится затянуть переговоры, считает он.

Ранее он отметил, что Москва и Киев согласовали свои позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим условиях стороны «топчутся на месте». Мединский подчеркнул, что переговоры продолжатся и завтра.

Татьяна Леухина