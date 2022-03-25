За неделю с Украины в Польшу, Венгрию и Румынию сбежали 285 боевиков

Фото: скриншот видео Минобороны России

За неделю с Украины на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков. Об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

— Надеюсь, что без «Стингеров» и «Джавелинов». Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой, — приводит слова Рудского ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Также сегодня в ведомстве сообщили о перехвате российскими военными шифротелеграммы с секретным приказом командующего нацгвардией Украины от 22 января с планом подготовки к наступлению в Донбассе. Согласно ему, подготовка должна была завершиться 28 февраля.



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Диана Жиленкова