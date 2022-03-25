Мединский: по главным политическим вопросам Россия и Украина фактически «топчутся на месте»

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Глава делегации РФ на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев сближают свои позиции по второстепенным вопросам. Однако по главным политическим темам они фактически «топчутся на месте».



— Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видео-конференц-связи, и будут продолжаться еще завтра, — рассказал Мединский. Он уточнил, что они ведутся экспертными группами.

Между главами российской и украинской делегаций переговоры проводятся два-три раза в неделю. Последний раз такая встреча прошла вечером 24 марта, пишет ТАСС.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Первая встреча российской и украинской делегаций состоялась 28 февраля в Белоруссии. Там же прошли еще две встречи. Затем их заседания перешли в формат видеоконференций.



18 марта Мединский рассказывал, что Москва и Киев максимально сблизили свои позиции по нейтральному статусу и невступлению Украины в НАТО. Сложности возникли при обсуждении демилитаризации украинского государства.



Президент России Владимир Путин говорил, что урегулирование ситуации возможно при нескольких условиях. Во-первых, при безусловном учете законных интересов РФ в сфере безопасности. Во-вторых, при признании российского суверенитета над Крымом. В-третьих, с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

«Реальное время» продолжает следить за специальной военной операцией России на Украине, о которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Всю важную и актуальную информацию можно найти в специальном сюжете интернет-газеты



Татьяна Демина