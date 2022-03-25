В Москве задержали агента СБУ с позывным «Малыш»

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

ФСБ России задержала в Москве уроженца Украины, агента СБУ с позывным «Малыш», сообщает «РИА Новости».



Уроженца города Харькова заподозрили в шпионаже за украинскими журналистами и политологами в России. Установлено, что подозреваемый завербован в агентурный аппарат СБУ, поддерживал конфиденциальное сотрудничество под псевдонимом «Малыш» и имел двойное гражданство Украины и Польши.

В 2019 году иностранец прибыл в Москву, где поступил в один из ведущих вузов России на факультет «Политологии» для расширения возможностей шпионажа. По заданию СБУ он собирал и передавал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, являющихся противниками «киевского» режима.

Уроженца Украины задержали «при попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции министерства обороны России».

Сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска — его заподозрили в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины. Речь идет о данных «ограниченного доступа», которые он получил по роду деятельности. Он обратился в украинскую спецслужбу через Сеть и предложил передать сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.

Маргарита Головатенко