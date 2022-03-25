Минобороны России: основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены

Фото: скриншот видео Минобороы России

Основные задачи первого этапа специальной военной операции России на Украине выполнены. Об этом объявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

— Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса, — сообщил он.

Рудской добавил, что полностью остановлено снабжение Вооруженных сил Украины ракетами и другими боеприпасами, горючим и продовольствием практически. Этого удалось добиться нанесением российскими войсками ударов по соответствующей инфраструктуре, пишет ТАСС.

скриншот видео Минобороны России

Российская спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей, неоднократно заявляли власти страны. В частности, об этом сообщил экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



«Реальное время» продолжает следить за специальной военной операцией России на Украине, о которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Всю важную и актуальную информацию можно найти в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина