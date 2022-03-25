Минобороны России о спецоперации: были возможны два варианта действий

Фото: скриншот видео Минобороны России

«Строго по утвержденному плану»

Министерство обороны России представило очередной отчет о ходе специальной военной операции на Украине, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. В ведомстве заверили, что она проводится строго по утвержденному плану.

— Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану. Безусловным приоритетом действий российских Вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: mil.ru

Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под их полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области Украины, заявили в ведомстве.

По данным Министерства обороны, за месяц специальной военной операции потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, «в том числе более 14 тысяч — безвозвратные, около 16 тысяч — санитарные».

Есть потери и среди россиян — на сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения.

Два варианта спецоперации

Впервые прозвучала информация о том, что Россия рассматривала два варианта ведения специальной военной операции. Первый предусматривал, что она не выйдет за границы Луганской и Донецкой народных республик, второй — она затронет территорию Украины.

— Были возможны два варианта действий. Первый [вариант] — ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил, — заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

скриншот видео Минобороны

Последнее обстоятельство вынудило Россию придерживаться второго варианта, пишет ТАСС. Рудской обратил внимание, что в условиях подготовки Украиной наступления на Донбасс, ДНР и ЛНР можно было защитить, только оказав им военную помощь.

— Что Россия и сделала, — подытожил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Срыв нападения на Донбасс

В очередной раз в Министерстве обороны России напомнили о срыве подготовки Киева к наступлению на Донбасс. Мероприятия боевого слаживания националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы затем приступить к наступлению.

— На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов, — заявил Конашенков.

Он показал оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, которые удалось захватить российским военнослужащим. Среди них оказался и приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.

— Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе, — пояснил Конашенков.

скриншот видео Минобороны России

В итоге специальная военная операции России, начатая 24 февраля, сорвала все планы Украины. Это помогло спасти множество жизней, обратил внимание Конашенков.

— Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч мирных жителей Донбасса, — рассказал официальный представитель Минобороны.

