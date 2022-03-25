Медведев: «Внутри страны можешь критиковать все что угодно»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев дал большое интервью «РИА Новости» и RT, во время которого высказался о ходе спецоперации на Украине, санкциях и расчете за газ в рублях. Главное — в материале «Реального времени».

Украина должна «являться нашим нормальным соседом»

Российская спецоперация на Украине идет по плану, который утвержден Верховным главнокомандующим — президентом России Владимиром Путиным, и будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей, сообщил Медведев.

— Эти цели касаются будущего Украины, статуса Украины в качестве нейтрального государства — государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться — так, как это было задумано президентом страны, как это было решено, — заявил он.

По его словам, критиковать власть — это нормально, но проводить антигосударственную линию во время военной спецоперации является предательством.

— Когда люди уезжали за границу и начинали критиковать свое государство, знаете, есть же такой еще культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну, — отметил Медведев.

«Даже решения Конституционного суда — это не священное писание»

Медведев отметил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет:

— Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силу, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас международные основания отпали, но есть внутренние правовые позиции Конституционного суда, которые основаны на текущей криминогенной ситуации. Он пояснил, что даже решения КС могут меняться.

— Потому что даже решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю.

«Расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны»

Запад не может повлиять на власть с помощью ограничений российского бизнеса, заявил зампредседателя Совбеза.

— Тот, кто занимается управлением государством, прежде всего ориентируется на интересы всей страны, на интересы народа России. Тот, кто занимается управлением собственным бизнесом (это очень важная задача), он занимается только этим. Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие, — заявил он.

По его словам, бизнес в принципе не может повлиять на власть:

— Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак.

Своими ограничениями Запад пытается настроить россиян против власти, «сделать им больно» и «постараться настроить против курса государственного руководства».

— Но мне кажется, что люди, которые эти решения генерируют, они абсолютно не понимают нашей ментальности, они не понимают мироощущения русского человека в широком смысле этого слова. Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества, — считает Медведев.

«Ну и чего они хотят?»

Говоря о расчетах за газ в рублях, он заявил, что в этом есть прямая логика.

— Мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: «Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя». Ну и чего они хотят?

По словам Медведева, Россия должна готовиться к переориентации рынка энергоресурсов, которая происходит каждые 50—70 лет, но сейчас наше богатство — нефть и газ, и надо ими торговать, получать доходы.

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