Минобороны РФ опубликовало украинские шифровки с планом подготовки наступления в Донбассе

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские военнослужащие перехватили секретный приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана, датированный 22 января 2022 года, в котором содержались планы наступления ВСУ в Донбасс. Об этом сообщается в telegram-канале ВС РФ.

Секретный документ адресовали начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины. В нем подробно расписали план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе.

По данным Минобороны РФ, все мероприятия для боевого слаживания националистов необходимо было завершить до 28 февраля, чтобы уже в марте приступить к украинской «операции объединенных сил» в Донбассе.

Сегодня военное ведомство заявило, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены. По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергея Рудского, это позволит сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

Татьяна Леухина