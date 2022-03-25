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Минобороны России сообщило об уничтожении ракетами «Калибр» одной из крупнейших топливных баз на Украине

10:51, 25.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило об уничтожении ракетами «Калибр» одной из крупнейших топливных баз на Украине
Фото: mil.ru

Минобороны России сообщило, что вчера вечером крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по крупнейшей из оставшихся у украинской армии топливных баз горючего, которая находится в Калиновке под Киевом. В итоге база уничтожена. С нее велось снабжение войск в центральной части страны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1 587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 397 единиц специальной военной автомобильной техники.

23 марта Министерство обороны доложило, что вечером российские войска высокоточным оружием большой дальности морского базирования — речь о ракетах «Калибр» — ударили по крупному арсеналу в населенном пункте Оржев.

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