Минобороны России сообщило об уничтожении ракетами «Калибр» одной из крупнейших топливных баз на Украине

Минобороны России сообщило, что вчера вечером крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по крупнейшей из оставшихся у украинской армии топливных баз горючего, которая находится в Калиновке под Киевом. В итоге база уничтожена. С нее велось снабжение войск в центральной части страны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1 587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 397 единиц специальной военной автомобильной техники.

23 марта Министерство обороны доложило, что вечером российские войска высокоточным оружием большой дальности морского базирования — речь о ракетах «Калибр» — ударили по крупному арсеналу в населенном пункте Оржев.