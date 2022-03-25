ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи информации Украине
ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска — его заподозрили в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины, сообщает RT.
Речь идет о данных «ограниченного доступа», которые он получил по роду деятельности. Он обратился в украинскую спецслужбу через сеть и предложил передать сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.
За информацию он просил денежное вознаграждение. В отношении хабаровчанина возбудили уголовное дело о государственной измене. События происходили после начала специальной операции России, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Ранее ФСБ задержала в Сочи гражданина России 2005 года рождения, который был администратором интернет-сообщества движения «Колумбайн» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Выяснилось, что такой функцией его наделил украинский подросток, который в ноябре 2021 года пытался склонить жителя Казани к нападению на школу.
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