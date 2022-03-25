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ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи информации Украине

10:25, 25.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи информации Украине
Фото: wikimedia.org

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска — его заподозрили в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины, сообщает RT.

Речь идет о данных «ограниченного доступа», которые он получил по роду деятельности. Он обратился в украинскую спецслужбу через сеть и предложил передать сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.

За информацию он просил денежное вознаграждение. В отношении хабаровчанина возбудили уголовное дело о государственной измене. События происходили после начала специальной операции России, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ранее ФСБ задержала в Сочи гражданина России 2005 года рождения, который был администратором интернет-сообщества движения «Колумбайн» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Выяснилось, что такой функцией его наделил украинский подросток, который в ноябре 2021 года пытался склонить жителя Казани к нападению на школу.

Маргарита Головатенко
Общество

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