Минобороны России на этой неделе зафиксировало 17 обстрелов мирных граждан во время эвакуации

Фото: скриншот видео Минобороны России

На этой неделе Минобороны России зафиксировало 17 обстрелов мирных граждан, следовавших по гуманитарным коридорам, в том числе обстрелы колонны беженцев из Мариуполя. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Начиная с 4 марта Россия предоставляет гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, из них по одному гуманитарному коридору в Россию и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. За это время украинская сторона не подтвердила ни одного коридора в сторону РФ.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Мизинцев заявил, что с украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за собственные бесчеловечные деяния на подразделения российских войск.

С начала проведения спецоперации из Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 419 736 человек, из которых 88 373 ребенка. Границу РФ пересекли более 49 тысяч автомобилей, сообщает ТАСС.

Последние данные о спецоперации на Украине — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина