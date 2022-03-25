Байден: против России действуют самые тяжелые санкции в истории
Против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции», ожидаются новые ограничительные меры. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу.
— Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше, — приводит «РИА Новости» его слова.
Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником».
Вчера американский лидер выступил за исключение РФ из G20. Он подчеркнул, что некоторые страны не согласны с этим. В начале марта Байден заявлял, что США не намерены воевать с Россией на Украине, однако будут защищать территорию НАТО.
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