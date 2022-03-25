Байден: против России действуют самые тяжелые санкции в истории

Против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции», ожидаются новые ограничительные меры. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу.

— Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше, — приводит «РИА Новости» его слова.

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Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником».

Вчера американский лидер выступил за исключение РФ из G20. Он подчеркнул, что некоторые страны не согласны с этим. В начале марта Байден заявлял, что США не намерены воевать с Россией на Украине, однако будут защищать территорию НАТО.



Татьяна Леухина